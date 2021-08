Drei verweste ­Babyleichen in Schuppen













Link kopiert

Le mans Grausige Funde in einem Schuppen in einer Ortschaft im Nordwesten Frankreichs: Ein Mann entdeckte dort beim Aufräumen nach dem Tod seiner Frau in einem verschlossenen Schrank zunächst eine verweste Babyleiche. Die alarmierte Polizei nahm den Schuppen daraufhin näher unter die Lupe und stieß