Link kopiert

Veracruz Tropensturm „Grace“ hat in Mexiko für Überschwemmungen und Erdrutsche gesorgt. Mindestens acht Menschen kamen im Osten des lateinamerikanischen Landes ums Leben, wie die Regierung des Bundesstaats Veracruz an der Golfküste am Wochenende mitteilte.

„Grace“ war als Hurrikan auf die mexikanisch