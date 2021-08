Link kopiert

Kopenhagen Das erste Mal seit Beginn der Wetteraufzeichnungen hat es am höchsten Punkt des grönländischen Eisschilds zum ersten Mal geregnet. Das teilte das National Snow and Ice Data Center in Boulder (USA) am Freitag mit. Der Gipfel befindet sich auf einer Höhe von 3216 Metern über dem Meeresspieg