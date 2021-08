Erdbeben der Stärke 4,0 in Wörgl













Link kopiert

Wörgl Im Raum Wörgl wurde am Montagabend um 23.15 Uhr von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) ein Erdbeben der Stärke 4,0 registriert. Das Beben sei im Umkreis von 50 Kilometern zu spüren gewesen, berichtete Ö3 in der Nacht auf Dienstag. Laut „Tiroler Tageszeitung“ kam es in d