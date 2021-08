Link kopiert

Rom, Athen, Ankara Verheerende Überschwemmungen in der Türkei, heftige Brände in Italien, Gluthitze in Spanien: Seit Wochen leiden Millionen Menschen in Südeuropa und angrenzenden Regionen unter extremen Wetterbedingungen. Ein wenig entspannt hat sich die Lage in Griechenland. Keiner der 53 neuen Br