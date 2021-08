Link kopiert

Tanklastzug explodiert

Beirut Bei der Explosion Tausender Liter illegal gelagerten Benzins sind im Norden Libanons 20 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende verletzt worden. Das libanesische Rote Kreuz teilte am Sonntag mit, am Ort der Explosion in dem Dorf Tleil seien 20 Leichen aus einem Lagerhau