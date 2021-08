Link kopiert

Plymouth Eine Bluttat mit sechs Toten hat die südenglische Hafenstadt Plymouth in Schock und Trauer versetzt. Wie Polizeichef Shaun Sawyer am Freitag mitteilte, hat ein 22-Jähriger am frühen Donnerstagabend eine Frau in einer Wohnung erschossen. Medienberichten zufolge handelte es sich um die Mutter