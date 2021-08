Brände in Russland: Gefährliche Gase belasten Menschen













Link kopiert

Moskau, Rom, Athen Die verheerenden Waldbrände in Russland werden zunehmend zu einer Gesundheitsgefahr für die Menschen. In der besonders betroffenen Region Jakutien im Nordosten des Landes sei die maximal zulässige Konzentration schädlicher Stoffe in der Luft teilweise um das Zwanzigfache überschri