Link kopiert

. . . zwei Frauen und zwei Männer, die unter einer Autobahnbrücke in Kitzingen eine feuchtfröhliche Party gefeiert haben. Mit Campingstühlen und reichlich Alkohol machten sie es sich dort gemütlich, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei hätten sie sich und den Verkehr an der Bundesstraße 8