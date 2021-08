Link kopiert

Die Waldbrandsituation in Russland nimmt immer dramatischere Ausmaße an. Die Behörden meldeten am Sonntag mehr als 240 Brände mit einer Gesamtfläche von rund 3,5 Millionen Hektar. Vor allem betroffen war die sibirische Region Jakutien im Nordosten Russlands. In den sibirischen Regionen Irkutsk und K