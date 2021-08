Link kopiert

Wien Wieder hat eine Schlange in einer Wohnung in Wien für Aufregung gesorgt. Die Kornnatter dürfte über ein Fenster in die Erdgeschoßwohnung in der Hetzendorfer Straße in Meidling gekommen sein. Als der Bewohner mit seiner Frau nachts am Wohnzimmertisch saß, spürte er plötzlich einen Schmerz an sei