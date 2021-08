Link kopiert

. . . eine Anwohnerin, die per Fernbedienung einen mutmaßlichen Autodieb eingesperrt hat. Laut Mitteilung der Polizei hatte die 22-Jährige in der Nacht auf Mittwoch in Bünde in Nordrhein-Westfalen mehrfach ein Hupen aus ihrer Garage gehört. Als sie nachschaute, entdeckte sie einen Mann, der das Fahr