Das im März im hohen Alter von 19 Jahren im Tiergarten Schönbrunn gestorbene Robben-Männchen Comandante hat noch einen Nachkommen hinterlassen. Am 19. Juli erblickte das Robben-Jungtier das Licht der Welt und watschelt nun an der Seite seiner Mutter immer öfter in die Außenanlage des Zoos. Daniel Zu