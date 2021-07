Nach CO-Unfall in Lasberg sind beide Kinder gestorben













Link kopiert

lasberg Nach dem Kohlenmonoxid-Unfall am Montag auf einem Bauernhof in der Mühlviertler Gemeinde Lasberg (Bezirk Freistadt) sind zwei Kinder – laut Polizei zwei und fünf Jahre alt – gestorben. Über den Zustand der Mutter war vorerst nichts bekannt. Die zwei Buben und ihre 32-jährige Mutter waren am