Link kopiert

. . . ein 61-Jähriger, der sich mit seinem Geländewagen in einem Wald bei Neuwied in Rheinland-Pfalz festgefahren hatte und dann einfach eingeschlafen ist. Aufgeweckt wurde er von der Polizei. Diese war am frühen Sonntagmorgen von Zeugen über einen im Graben stehenden Wagen informiert worden. Eine S