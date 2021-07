Link kopiert

Bourg-Saint-Pierre, Salzburg Ein Bergsteiger aus Österreich ist am Mittwoch am Combin du Valsorey im Unterwallis in der Schweiz tödlich verunglückt. Das Außenministerium in Wien bestätigte auf APA-Anfrage den Tod des Salzburgers (37). Er rutschte beim Abstieg auf einer Höhe von etwa 4000 Metern in e