Retten, was noch übrig ist













Link kopiert

Erftstadt Der obere Teil des massiven Eichenschranks ist unversehrt – hinter den Glastüren stecken Kinderfotos. „Gott sei Dank, wenigstens die Bilder von meinen Enkelchen sind noch da“, sagt Susanne Dunkel. Die 70-Jährige steht am Donnerstag in ihrem Esszimmer in Erftstadt-Blessem (Nordrhein-Westfal