Link kopiert

Oslo Zehn Jahre nach den Terroranschlägen von Oslo und Utøya hat Norwegen in bewegenden Zeremonien an die 77 Todesopfer erinnert. Im ganzen Land kamen Menschen am Donnerstag zusammen, um am Jahrestag des schlimmsten Massakers in Friedenszeiten im Land innezuhalten. Ein großer Gedenkgottesdienst fand