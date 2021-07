Link kopiert

Haftbefehl gegen den Wendler

Dinslaken Weil der umstrittene deutsche Schlagersänger Michael Wendler nicht als Angeklagter in einem Prozess erschienen ist, will ihn ein Amtsgericht nun per Haftbefehl zur Verhandlung bringen lassen. Das Gericht Dinslaken erließ am Dienstag einen Sitzungshaftbefehl, der