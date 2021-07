Link kopiert

Freistadt Eine Fünfjährige aus dem Bezirk Freistadt ist Samstag in einem oberösterreichischem Tiergarten von einem Affen gebissen worden. Das Mädchen war mit Eltern und Bruder um 14 Uhr im Zoo unterwegs, als sie an einer frei laufenden Lemur-Katta-Herde vorbeikamen. Die Tiere griffen die Familie an