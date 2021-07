Link kopiert

Innsbruck Am Innsbrucker Flughafen hat am Mittwoch vergangener Woche eine Zollbeamtin in einem Gepäckstück ein Kilogramm Kokain entdeckt. Daraufhin wurden zwei Brasilianer (34, 35) sowie ein Österreicher (28) festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Ein Kubaner (54) wurde auf fr