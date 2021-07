Link kopiert

Vatikanstadt Papst Franziskus hat am Mittwoch die Gemelli-Universitätsklinik in Rom verlassen, in der er vor zehn Tagen am Dickdarm operiert worden war. Noch vor seiner Rückkehr in den Vatikan fuhr der Heilige Vater zur römischen Basilika Santa Maria Maggiore. Hier dankte er vor der Marienikone für