St. Florian Zwölf Menschen sind am Sonntagvormittag in St. Florian (Linz-Land) durch ein Auto verletzt worden, das in einen Marktstand vor dem Chorherren-Stift gefahren war. Fünf Menschen wurden schwer verletzt, eine Person schwebt in Lebensgefahr. Sieben überstanden den Crash mit leichten Blessuren