Steinböcke in Tiroler Alpen ausgewildert













Neustift im Stubaital Zwei Steinböcke aus dem Münchner Tierpark Hellabrunn sind in den Tiroler Alpen ausgewildert worden. Wie der Tierpark am Donnerstag mitteilte, sprangen die beiden Tiere namens Urs und Uwe im Oberbergtal mit zwei Geißen aus dem Alpenzoo Innsbruck „direkt hinauf in die Bergwelt“.