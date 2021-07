Link kopiert

Surfside Zwei Wochen nach dem dramatischen Einsturz eines Wohnhauses bei Miami besteht für die Behörden so gut wie keine Hoffnung mehr, noch Überlebende in den Trümmern zu finden. Die Chance, dass noch jemand am Leben sei, liege bei nahezu null, sagte der Bürgermeister des Ortes Surfside, Charles Bu