Helena Ein Grizzlybär hat auf einem Campingplatz im US-Staat Montana einen Menschen attackiert und getötet. Vor dem Angriff am frühen Morgen in der Nähe der Ortschaft Ovando sei das Raubtier mehrere Male in der Anlage herumgewandert. Ein Team aus Polizisten und Wildtierexperten soll den Bären aufspü