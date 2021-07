Link kopiert

Hallo, kleiner Wapiti! Der kleine Hirsch kam am 14. Juni im Zoo von Rostock zur Welt. Wapitis sind eine Unterart des Rothirsches und nach dem Elch die größte Hirschart der Welt. Sie kommen sowohl in Nordamerika als auch in Sibirien vor. Die Bezeichnung Wapiti („weißes Hinterteil“) stammt von den Sha