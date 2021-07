Link kopiert

salzburg In der Stadt Salzburg haben sich in der Nacht auf Samstag drei Pkw-Lenker ein illegales Autorennen geliefert. Eine Zivilstreife wurde auf die Raser in der Aigner Straße aufmerksam, die mit 145 km/h stadtauswärts fuhren – bei einem Tempolimit von 50 km/h im Ortsgebiet, teilte die Polizei am