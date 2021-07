Link kopiert

Manila Einer der kleinsten Vulkane der Welt hat auf den Philippinen Tausende Menschen in die Flucht getrieben. Mehrere Dörfer um den 311 Meter hohen Taal wurden am Freitag geräumt, nachdem der Vulkan in einer Explosion von Gas und Dampf am Vortag eine graue Wolke in den Himmel gespuckt hatte. Dem fo