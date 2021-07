800 Menschen mit gefälschtem Impfstoff in Uganda geimpft













Link kopiert

Kampala Mindestens 800 Menschen sind in dem ostafrikanischen Land Uganda mit einem gefälschten Corona-Impfstoff geimpft worden. Das Fake-Medikament sei zwischen Mitte Mai und Mitte Juni überwiegend in Privatkrankenhäusern in der Hauptstadt Kampala verabreicht worden. Es habe bereits zwei Festnahmen