Vancouver Den dritten Tag in Folge sind in Kanada die heißesten Temperaturen im Land seit dem Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. Die Wetterstation in Lytton (Provinz British Columbia) verzeichnete am Dienstag um 16.20 Uhr (Ortszeit) 49,5 Grad Celsius. Wie die Polizeibehörden mitteilten, wurd