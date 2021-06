Link kopiert

london Am Londoner Bahnhof Elephant and Castle ist gestern Nachmittag ein Großbrand ausgebrochen. Mehrere Brückenbögen der Hochbahn standen in Flammen, teilte die Londoner Feuerwehr mit. 100 Feuerwehrleute waren mit 15 Fahrzeugen im Einsatz, am späten Nachmittag konnte das Feuer unter Kontrolle gebr