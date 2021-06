Link kopiert

portland In Portland im US-Staat Oregon ist es am Samstag so heiß gewesen wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Das Thermometer zeigte am Nachmittag 42,2 Grad Celsius, wie der Nationale Wetterdienst mitteilte. Die bisher höchsten Temperaturen mit jeweils 41,7 Grad wurden 1965 und 1981 e