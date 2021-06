Link kopiert

. . . Paddler und Angler, die am Göttinger Kiessee in Südniedersachsen einen knapp 1,50 Meter großen Wels an Land gezogen haben, der sich an einer Schildkröte verschluckt hat. Das gepanzerte Tier ragte zum Teil noch aus dem Maul des Raubfisches, der zunächst noch lebte. „Er war aber nicht mehr zu re