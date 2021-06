Gräber an weiterem Internat für indigene Kinder entdeckt













Montreal In Kanada sind auf einem Gelände in der Nähe eines früheren katholischen Internats für Kinder von Ureinwohnern erneut hunderte anonyme Gräber entdeckt worden. So viele nicht gekennzeichnete Gräber seien bisher noch nie gefunden worden, erklärten die indigene Gemeinschaft Cowessess und die F