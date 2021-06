Mann schoss in den USA an acht verschiedenen Orten um sich













Link kopiert

Phoenix Ein Mann hat im US-Staat Arizona nacheinander an mindestens acht verschiedenen Orten in Vororten der Großstadt Phoenix mehr als eineinhalb Stunden um sich geschossen und dabei einen Menschen getötet sowie mehrere weitere verletzt. Seine Opfer habe der Schütze offenbar zufällig ausgewählt, hi