Link kopiert

Bub nach 40 Stunden im Wald gefunden

Lissabon Ein vermisstes zweieinhalbjähriges Kind ist nach 40 Stunden in einem Waldgebiet der Gemeinde Proença-a-Velha lebend gefunden worden – in etwa vier Kilometer Entfernung von der Wohnung der Eltern. Der kleine Noah sei am Donnerstagabend von Passanten gesehe