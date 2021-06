Link kopiert

golling Fast zwei Nächte lang hat ein Bergwanderer aus Tschechien in einer Felswand im Bereich des Hohen Bretts im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Bayern nur in kurzer Hose und durchnässten Turnschuhen auf Hilfe gewartet. In einer aufwendigen Rettungsaktion wurde der 49-Jährige in der Nacht auf Mo