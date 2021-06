Link kopiert

Güssing Ein 14-jähriger Burgenländer soll in einer Schule im Bezirk Güssing einen Mitschüler mit einem Messer bedroht haben. Zu dem Vorfall soll es in der großen Pause gekommen sein. Verletzt wurde niemand. Die Einvernahmen laufen, bestätigte die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag. Die Hin