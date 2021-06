Link kopiert

Washington Rund vier Monate nach seiner Landung auf dem Mars ist der Rover „Perseverance“ auf Forschungsmission losgerollt. Der sechsrädrige Roboter habe sich auf den Weg Richtung Süden gemacht, wo er ein rund vier Quadratkilometer großes Stück Marsboden in einem ausgetrockneten See namens „Jezero C