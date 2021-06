Link kopiert

Kufara, die Glückliche – das ist der Name des kleinen Zebramädchens, das am 3. Juni im Tierpark Hagenbeck das Licht der Welt erblickte. Für Mutter Mhanasha ist es das erste Jungtier. Die Chapman-Zebras leben mit Nordafrikanischen Rothalsstraußen und Warzenschweinen in der Afrikanischen Steppe zusamm