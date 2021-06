Link kopiert

Völkermarkt Ein 56 Jahre alter Mann aus der Steiermark ist am Mittwochvormittag in Völkermarkt von einem Stier attackiert und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann dabei, Stiere in einen Lkw zu verladen und begab sich dazu in eine der Stierboxen. Plötzlich wurde er von eine