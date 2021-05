Link kopiert

Colombo Neun Tage nach dem Ausbruch eines Brandes auf dem Containerschiff „X-Press Pearl“ sind gigantische Mengen an winzigen Plastikteilchen und verkohlte Trümmer an der Küste Sri Lankas angespült worden. Mehrere Tonnen Plastikgranulat vermischt mit Öl und anderen Überresten bedeckten am Freitag de