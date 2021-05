Erneut Messerangriff auf Polizistin in Frankreich













Link kopiert

Paris Angst und Schrecken in einer französischen Kleinstadt: Ein Mann hat am Freitag eine Polizeimitarbeiterin in der Nähe der Großstadt Nantes auf dem Kommissariat mit einem Messer attackiert und verletzt. Anschließend ergriff er mit der Dienstwaffe der Frau die Flucht, Hunderte Einsatzkräfte sucht