Notlandung am Strand in Sydney













Link kopiert

Sydney Ein Kleinflugzeug ist im australischen Sydney an einem Strand notgelandet. An Bord befand sich ein 30 und 26 Jahre altes Ehepaar mit seinem einjährigen Kind. Alle blieben unverletzt, berichtete der Sender ABC. Zuvor sei wahrscheinlich der Motor ausgefallen. Am Collaroy Beach sei gerade Ebbe g