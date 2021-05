Link kopiert

Sydney An der australischen Ostküste ist ein Surfer bei einem Haiangriff gestorben. Der Mann sei um die 50 Jahre alt gewesen und in Tuncurry Beach etwa 300 Kilometer nördlich von Sydney in den rechten Oberschenkel gebissen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Rettungskräfte hätten den Schwerv