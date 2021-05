Link kopiert

ostrau Mehr als 150 Feuerwehrleute haben am Montag in Tschechien gegen einen Großbrand auf einem Schrottplatz gekämpft. Rund 2100 Tonnen an Autowracks, Reifen und Plastik-Recyclingmaterial standen in der östlichen Industriestadt Ostrava in Flammen. Eine riesige schwarze Rauchwolke war kilometerweit