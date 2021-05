Link kopiert

Wals-Siezenheim Eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer 35-Jährigen in Wien sind in Österreich erneut zwei Frauen erschossen worden. Ein 51-jähriger Mann soll seine Ex-Freundin und deren Mutter in Wals-Siezenheim im Flachgau getötet haben. Die Frauen im Alter von 50 und 76 Jahren seien durch eine