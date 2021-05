Ermittlungen wegen Wilderei nach Bären-Abschuss in Rumänien













Link kopiert

bukarest In Rumänien hat der Tod des mutmaßlich größten Braunbären des Landes, der im März offenbar von Prinz Emanuel von und zu Liechtenstein geschossen worden war, ein strafrechtliches Nachspiel: Wie die Staatsanwaltschaft des Bezirks Covasna am Donnerstag mitteilte, hat sie in der Causa strafrech