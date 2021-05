Link kopiert

wiesbaden Nach mehrmonatigen Ermittlungen ist der Polizei die Zerschlagung einer der weltweit größten Kinderpornografie-Plattformen gelungen. Drei Männer wurden in Deutschland festgenommen, ein weiterer Tatverdächtiger in Paraguay gefasst, wie das Bundeskriminalamt (BKA) gestern in Wiesbaden mitteil